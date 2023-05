München/Erfurt - Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach Angaben des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) sein Kommen für den Katholikentag in Erfurt 2024 zugesagt. Das wurde bei der Vollversammlung des ZdK in München am Samstag mitgeteilt. Zuvor hatte der MDR über die angekündigte Teilnahme berichtet.

Der Bundeskanzler werde am 31. Mai erwartet, sagte eine Sprecherin des ZdK auf Nachfrage. Der 103. Deutsche Katholikentag im kommenden Jahr ist vom 29. Mai bis zum 2. Juni in der Thüringer Landeshauptstadt geplant. Er gilt als größtes Laientreffen der katholischen Kirche in Deutschland. Veranstalter ist das ZdK. Der SPD-Politiker Scholz trat bereits beim vergangenen Katholikentag in Stuttgart auf. Er ist evangelisch getauft, aber aus der Kirche ausgetreten.