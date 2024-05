Magdeburg - Auf zeitweisen Regen und einzelne Gewitter müssen sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch einstellen. Die Gewitter können mit Starkregen, Böen und Sturmböen sowie Hagel einhergehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad, im Harz bis zu 17 Grad. Für den Brocken kündigte der DWD zeitweise Sturmböen an.

Die Nacht zum Donnerstag ist überwiegend stark bewölkt und es gibt einige Schauer und örtlichen Nebel bei Tiefsttemperaturen von bis zu 10 Grad.

Der Donnerstag bringt viele Wolken, etwas Sonne und Schauer. Vereinzelt kann es auch Gewitter geben. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 21 Grad, im Harz bis zu 16 Grad.