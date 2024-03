Leipzig - Das mögliche Finale um den letzten Champions-League-Platz zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga nicht als Top-Spiel angesetzt worden. Wenn die derzeit fünftplatzierten Sachsen den Vierten aus Westfalen empfangen, wird am 27. April bereits um 15.30 Uhr angepfiffen. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch bekannt. Stattdessen ist die Begegnung von Tabellenführer Leverkusen gegen den Dritten Stuttgart das Abendspiel am Samstag.

Am drittletzten Spieltag muss Leipzig bei der TSG Hoffenheim zudem noch einmal am Freitagabend ran. Die Spieltage 33 (gegen Bremen) und 34 (in Frankfurt) werden um 15.30 Uhr angepfiffen.