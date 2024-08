Leipzig - RB Leipzigs Trainer Marco Rose schaut zur Vorbereitung auf den Bundesliga-Start gegen den VfL Bochum auch Schweizer Fußball. „Wir hatten ein Testspiel gegen St. Gallen im Winter, das haben wir als Beispiel herangezogen“, sagte Rose. Bochums neuer Trainer Peter Zeidler war zuvor sechs Jahre beim FC St. Gallen. „Peter steht für Prinzipien. Wir wissen ungefähr, was auf uns zukommt.“

Träume von der Meisterschaft

In der vergangenen Saison kam Leipzig gegen den VfL nur zu einem 0:0, verschoss dabei zwei Elfmeter. In der für RB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beginnenden Spielzeit möchte Rose solche Aussetzer nicht mehr erleben - um im Meisterkampf möglichst lang dabeizubleiben. „Auf dem Weg dahin liegt eine ganze Menge, aber wir erlauben uns zu träumen“, sagte Rose zu den Titelambitionen. „Wir müssen ein paar gute Spiele machen, eine Serie starten, gesund bleiben und uns weiterentwickeln.“

Bei dieser Entwicklung soll eine neue Bankbesetzung helfen. Sportdirektor Rouven Schröder wird von der Tribüne runter ans Spielfeld ziehen. „Rouven unterstützt mich auf der Bank und wir haben das Gefühl, dass wir dort bestens aufgestellt sind“, sagte Rose. Den Überblick von der Tribüne soll der neue Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer haben.

Elmas und Baumgartner fit

Rose sieht darin keine Beschneidung seiner Kompetenzen. In Mönchengladbach saß der damalige Manager Max Eberl neben ihm, in Dortmund waren es Michael Zorc oder Sebastian Kehl. „Die ersten zwei Jahre war hier niemand und es ist nicht so, dass ich jemanden vermisst hätte“, sagte Rose. „Aber es hat sich in Essen schon richtig gut angefühlt“. Bei Rot-Weiss Essen hatte Leipzig in der ersten Runde des DFB-Pokals 4:1 gewonnen.

Personell fehlen nur der am Kreuzband verletzte Xaver Schlager und Neuzugang Assan Ouédraogo wegen Knieproblemen. Christoph Baumgartner und Eljif Elmas kommen zumindest für einen Kaderplatz infrage.