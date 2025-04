Potsdam - Rund 30.000 Tulpen sollen das Holländische Viertel in Potsdam am kommenden Wochenende in ein buntes Blumenmeer verwandeln. Händler, Handwerker und Künstler kommen zum traditionellen Tulpenfest (12. und 13. April) in der brandenburgischen Landeshauptstadt zusammen, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet Kunst und Kulinarik. Der Tulpenfest-Gründer und Vorsitzende des Fördervereins, Hans Göbel, rechnet wieder mit vielen Gästen - im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 20.000 Menschen.

Neben verschiedenen Blaskapellen und Musikgruppen treten auch eine Tanzgruppe und ein Chor auf. Insgesamt 180 Künstler seien beteiligt - aus den Niederlanden und aus der Region Berlin-Brandenburg. Die holländischen Stände erkennt man den Veranstaltern zufolge an den orangefarbenen Luftballons. Ein Highlight: Die „Tulpenwand“ aus 3.500 Tulpen, vor der die Besucherinnen und Besucher Fotos machen können.

Auch Kulinarik-Fans kommen auf ihre Kosten: Auf dem Markt werden Matjes und Bauernkäse, Sirupwaffeln und Pfannkuchen sowie andere holländische Spezialitäten angeboten. Besucherinnen und Besucher können außerdem Stockbrot backen, Körbe flechten, Gläser bemalen oder Zigarren herstellen.

Im Jan Bouman Haus mitten im Holländischen Viertel gibt es eine Fotoausstellung. Eröffnet wird das Fest am Samstag um 13.00 Uhr auf der Festbühne am Bassinplatz. Der Eintritt kostet sieben Euro, für Kinder bis 16 Jahre ist er kostenlos.

Das Tulpenfest gibt es in Potsdam seit 1996

Das Holländische Viertel war im 18. Jahrhundert für holländische Handwerker gebaut worden, die unter anderem mit niedrigen Steuern nach Potsdam gelockt worden waren. Das Tulpenfest wird seit 1996 gefeiert, in diesem Jahr zum 23. Mal.

Pünktlich zum Wochenende soll es wärmer werden: Für Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst in Potsdam Höchsttemperaturen bis 15 Grad, am Sonntag bis zu 20 Grad.