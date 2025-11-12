In der Grafschaft Bentheim gehen Unbekannte nachts in Baustellen auf Beutejagd. Besteht ein Zusammenhang zwischen den Taten?

Nordhorn/Wietmarschen - In der Grafschaft Bentheim gab es eine Serie von Einbrüchen auf Baustellen. Dabei sind Schäden von rund 47.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte.

Die Diebe hätten es bei ihren Aktionen besonders auf Kraftstoffe und Werkzeug abgesehen. In Wietmarschen versuchten Diebe demnach bei fünf Baustellen ihr Glück. Viermal sei es ihnen gelungen, mit Beute zu fliehen. Der größte Schaden sei durch gestohlenes Werkzeug im Wert von 7.000 Euro entstanden.

In Nordhorn schlugen Unbekannte laut Polizei einmal zu. Dabei gelangten sie an Werkzeug im Wert von 25.000 Euro.

Die Polizei ermittelt, ob zwischen den Taten in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Zusammenhang besteht. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zu melden.