Ein zehnjähriger Junge will in Meerane über die Straße und wird von einem Auto angefahren.

Meerane/Zwickau - Ein Zehnjähriger ist in Meerane (Kreis Zwickau) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge erlitt mehrere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte das Kind am Montagnachmittag eine Straße überqueren, als es vom Wagen einer 69-Jährigen erfasst wurde. Zu den weiteren Umständen war einer Polizeisprecherin zufolge zunächst nichts bekannt.