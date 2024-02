Nordholz - Ein Zehnjähriger ist am Mittwochmorgen von einem Schulbus überrollt worden. Der Junge erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vom Unfallort in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind stürzte auf die Straße, während es an einer Haltestelle Gedränge gab. Ein sogenanntes Kriseninterventionsteam betreute nach dem Vorfall Kinder, Lehrer, Angehörige und den 58 Jahre alten Busfahrer. Die Polizei ermittelt zu der Unfallursache. Sie bittet weitere Zeugen, sich zu melden. Zuerst hatte die Polizei mitgeteilt, das Unfallopfer sei elf Jahre alt gewesen.