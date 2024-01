Halle - In Halle ist am Samstagnachmittag ein zehn Jahre alter Junge bei einem Unfall verletzt worden. An dem Unfall sei ein Bus beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Wie es zu dem Unfall kam, sei derzeit noch Teil der Ermittlungen. Der Junge sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.