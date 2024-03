Auf dem Schulhof einer Grundschule in Freital wird am Mittwoch ein Kind erpresst und attackiert. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zehnjähriger auf Schulhof in Freital angegriffen

Freital - Ein Zehnjähriger ist auf dem Schulhof einer Grundschule in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) angegriffen und leicht verletzt worden. Die drei unbekannten Täter, vermutlich Jugendliche, forderten am Mittwochmittag im Stadtteil Potschappel Geld von dem Jungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Junge dies verneinte, schlug das Trio ihn. Einer der Täter trat auch zu. Beute machte das Trio nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung. Unklar ist, warum die Täter von ihm abließen und ob der Junge überhaupt Schüler der Schule ist, wie ein Polizeisprecher sagte.