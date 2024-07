Berlin - Bei einem Streit in einem Lokal in Berlin-Schöneberg sind in der Nacht zum Sonntag zehn Menschen verletzt worden. Die Berliner Feuerwehr meldete eigenen Angaben zufolge einen Massenanfall von Verletzten. Die „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst. Der Rettungsdienst versorgte demnach zehn Menschen vor Ort, neun von ihnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der genaue Hergang und der Grund für den Streit waren dem Polizeilichen Lagedienst am Morgen zunächst nicht bekannt.