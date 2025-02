Magdeburg - Vom Engagementfonds des Landes Sachsen-Anhalt haben in den zurückliegenden zehn Jahren 750 Projekte profitiert. Auch weiterhin können Initiativen, die das soziale Miteinander in Kommunen und Stadtteilen stärken wollen, bis zu 2.500 Euro für die Umsetzung ihrer Ideen beantragen, wie das Sozialministerium in Magdeburg mitteilte. Als Beispiele wurden die Integrationsarbeit im Sportverein, Spielplatzinitiativen im Dorf oder Technikkurse für Seniorinnen und Senioren genannt. „Besonders profitieren ländliche Regionen, in denen große Vereins- und Trägerstrukturen oft fehlen“, so das Ministerium.