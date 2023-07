ZDF dreht neuen Film in Halle: Verkehrseinschränkungen

Ein Filmkamera steht am Set.

Halle - Wegen Dreharbeiten für einen neuen ZDF-Film kann es in Halle ab Mittwoch (5. Juli) zu Verkehrseinschränkungen kommen. Betroffen sind die Wilhelm-Külz-Straße, die Straße der Opfer des Faschismus, die Steinstraße und die Schimmelstraße, wie die Stadt vor dem Start der Filmproduktion mitteilte. Gedreht werde ein neuer „Fernsehfilm der Woche“ mit dem Arbeitstitel „Zwischen den Fronten“, erklärte das ZDF. Erzählt werde die Geschichte eines Polizisten, der bei einer Demonstration schwer verletzt wird und in einen persönlichen Konflikt gerät. Der Sendetermin des Films stehe bislang noch nicht fest. Weitere Dreharbeiten finden den Angaben zufolge in Berlin statt.