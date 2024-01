Zander-Sohn bekommt Bundesverdienstkreuz am Bande

Berlin - Für die Organisation des großen Weihnachtsessens für Obdachlose erhält Marcus Zander, Sohn des Schlagermusikers Frank Zander, das Bundesverdienstkreuz am Bande. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) werde Zander Junior am Donnerstag im Roten Rathaus den Orden aushändigen, teilte die Senatskanzlei am Montag mit. Die Übergabe erfolgt im Auftrag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Er hoffe, dass sein Vater auch mit dabei sein könne, teilte Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur mit.

Kurz vor Weihnachten hatte die Familie von Frank Zander erstmals seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder die Weihnachtsfeier für Bedürftige organisiert. Der 81-jährige Frank Zander konnte nicht kommen, weil er zuletzt im Krankenhaus lag. Am Montag sollte der Entertainer am Kopf operiert werden.

Frank Zander selbst war für sein jahrelanges Engagement für Obdachlose Ende 2022 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt worden. 2002 hatte er bereits die Erstauszeichnung, das Verdienstkreuz am Bande, erhalten. Seit 1995 richtet der Sänger („Hier kommt Kurt“) zu Weihnachten eine Feier mit Showprogramm für Bedürftige aus.