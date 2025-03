Im vergangenen Jahr zog der Umsatz um etwas mehr als vier Prozent an. (Archivbild)

Berlin - Der Online-Händler Zalando will sein Geschäft über neue Bonus-Programme, Angebote und Partnerschaften ausbauen. Co-Firmenchef Robert Gentz kündigte bei der Vorlage der Zahlen für 2024 und des Ausblicks weitere Investitionen an. Die Profitabilität will er dabei nicht aus den Augen verlieren.

Mittelfristig soll auch die geplante Übernahme des Konkurrenten About You zum Wachstum beitragen. 2025 soll der Erlös um vier bis neun Prozent steigen. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) peilt der Konzern einen Anstieg auf 530 Millionen bis 590 Millionen Euro an. Bei der Prognose sind die Folgen der geplanten About-You-Übernahme nicht enthalten.

Zalando ist nach eigenen Angaben „Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle“. Im vergangenen Jahr zog der Umsatz des 2008 in Berlin gegründeten Unternehmens - wie bereits bekannt - um etwas mehr als vier Prozent auf knapp 10,6 Milliarden Euro an. Das operative Ergebnis kletterte um 46 Prozent auf 511 Millionen Euro.

Unter dem Strich verdiente Zalando 251 Millionen Euro und damit deutlich mehr als das Jahr davor. Das ist zum Teil auch auf einen deutlichen Rückgang der Investitionen zurückzuführen. Diese sanken im vergangenen Jahr um etwas mehr als ein Fünftel auf 207 Millionen Euro.

2025 will Zalando wahrscheinlich wieder mehr investieren - die Prognose dafür liegt bei 180 Millionen Euro bis 280 Millionen Euro. Der Dax-Konzern bekräftigte zudem die mittelfristigen Ziele. So soll der Umsatz bis 2028 im Vergleich zu 2023 jährlich um fünf bis zehn Prozent steigen.