Zahlreiche Verkehrsunfälle in Salzgitter durch Starkregen

Salzgitter - Starke Regenfälle haben am Freitagabend zu einer Reihe von Verkehrsunfällen in Salzgitter geführt. Wegen der Wassermengen seien Teile von Straßen im Ortsteil Lebenstedt komplett gesperrt worden, berichtete die Polizei am Samstag. Infolge des Unwetters wurden diverse Autokennzeichen bei der Polizei abgegeben. Halter könnten sich bis Montag nach vermissten Kennzeichen erkundigen, hieß es. Auch in Wolfsburg wurden Unterführungen und Keller überflutet. Dort wurden wegen der Unwetter-Warnung am Freitagabend zudem Veranstaltungen abgesagt. In vielen Teilen Niedersachsens blieb es dagegen nach Auskunft der Polizei ruhig.

Wie der Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilte, kann es auch am Samstag zu heftigen Gewittern und Starkregen kommen, örtlich könnten diese auch unwetterartig ausfallen. Insgesamt sollen die Temperaturen sinken, was zum Durchlüften einlädt.