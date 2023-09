Hamburg - Wer am Donnerstag in und Hamburg mit Bus und Bahn unterwegs ist, sollte dringend an sein Fahrticket denken. Denn der Hamburger Verkehrsverbund hat einen großangelegten Fahrkarten-Kontrollmarathon geplant. Dafür sollen Kontrolleurinnen und Kontrolleure in vielen Bussen und Bahnen sowie an Haltstellen unterwegs sein. Mit der Aktion wollen die Verkehrsunternehmen der Region unter anderem zeigen, dass sie durch Schwarzfahrer jedes Jahr Millionenverluste hinnehmen müssen. 2022 waren HVV-Angaben zufolge gut 164.000 Menschen ohne gültigen Fahrausweis erwischt worden.