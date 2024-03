Dessau-Roßlau - Knapp 17.000 Menschen haben in den vergangenen zweieinhalb Wochen die Veranstaltungen des Kurt Weill Fests in Dessau-Roßlau besucht. „Wir sind schon ein wenig stolz auf das begeisternde Feedback unserer Besucherinnen und Besucher“, sagte die geschäftsführende Leiterin des Fests, Katharina Markworth, am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Mit einer Auslastungsquote von 94,9 Prozent lägen die Zahlen wieder nahe an denen vor dem Ausbruch der Coronapandemie. 2019 hatte das Fest einen Rekord an verkauften Karten verzeichnet.

Während der 17 Festivaltage mit mehr als 50 Veranstaltungen an 16 Spielstätten sollten vor allem Werke und Geschichten von Frauen im Mittelpunkt stehen. „Wir waren zuerst inspiriert von Lotte Lenya, die zeitlebens trotz eigener großer Erfolge irgendwie doch immer im Schatten ihres berühmten Ehemannes Kurt Weill stand“, sagte die künstlerische Leiterin, Constanze Mitter. Der Komponist und Namensgeber des Festivals wurde 1900 in Dessau geboren.

Das Motto der 32. Ausgabe des Fests lautete in diesem Jahr „Leuchten im Schatten“. Insgesamt haben sich den Veranstaltern nach etwa 400 Künstlerinnen und Künstler am Festprogramm beteiligt. Vor einem voll besetzten Saal im Anhaltischen Theaters in Dessau las unter anderem die Schauspielerin Andrea Sawatzki aus dem Tagebuch der im Zweiten Weltkrieg ermordeten Anne Frank, dabei wurde sie musikalisch begleitet.

Zum Ende des Fests gab Musiker Max Mutzke am Samstag (9. März) ein Konzert in einem Werk zur Instandhaltung von Zügen der Deutschen Bahn. In der außergewöhnlichen Kulisse betonte Mutzke die Wichtigkeit von Gleichberechtigung und Demokratie. Auch erinnerte er an die Proteste im Iran, die 2022 nach dem gewaltsamen Tod der kurdischstämmigen Iranerin Jina Mahsa Amini ausgelöst wurden.

Im nächsten Jahr soll das Kurt Weill Festival zwischen dem 28. Februar und dem 16. März stattfinden. Der Kartenvorverkauf startet laut den Veranstaltern am 18. November.