Görlitz - Im Mai sind im Landkreis Görlitz zahlreiche an der Vogelgrippe verendete Möwen gefunden worden. Wie das Landratsamt Görlitz am Donnerstag mitteilte, wurden die Vögel in der Nähe des Quitzdorfer Stausees und am Berzdorfer See gefunden. Bereits im Februar diesen Jahres wurde das Virus demnach bei Bussarden festgestellt. Vögelhaltern werde daher „dringend empfohlen“, ihre Ausrüstung regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren sowie den direkten und indirekten Kontakt zu Wildvögeln zu minimieren.

Die aktuelle Welle der Geflügelpest dauert laut Landratsamt seit Herbst 2021 an und ist die bislang größte in Europa und Nordamerika verzeichnete Vogelgrippe-Epidemie.