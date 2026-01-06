In Thüringen gab es in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres mehr Unfälle auf den Straßen. Die Zahl der Verunglückten sank jedoch.

Erfurt - Im Thüringer Straßenverkehr sind in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 mehr Unfälle passiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, seien zwischen Januar und Oktober 42.878 Unfälle gemeldet worden. Das seien 1,9 Prozent mehr als 2024.

Zugleich sei die Zahl der Verunglückten bei Verkehrsunfällen in diesem Zeitraum um 2,3 Prozent gesunken - von 6.612 auf 6.457. In den ersten zehn Monaten 2025 kamen 77 Menschen ums Leben. Im Vorjahreszeitraum waren es 78.