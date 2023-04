Hannover - Die Zahl der als staatenlos registrierten Menschen in Niedersachsen hat sich seit 2014 mehr als verdoppelt. Ende 2022 wurden 3752 Männer und Frauen als staatenlos erfasst, wie aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan Bothe hervorgeht. Diese Zahl stieg in den vergangenen Jahren fast durchgängig - Ende 2014 gab es landesweit erst rund 1800 Menschen.

Bothe forderte in einer Mitteilung am Mittwoch eine zentrale Behörde, „um konsequente und effektive Abschiebeverfahren durchzuführen und die Anzahl der illegal in Niedersachsen lebenden Personen, deren Identitäten wir oftmals nicht einmal kennen, deutlich zu senken.“

Nach dem Übereinkommen der Vereinten Nationen werden Menschen als staatenlos bezeichnet, wenn kein Staat diese als Staatsangehörige ansieht. Die Ursachen für Staatenlosigkeit seien vielfältig, hieß es vor rund einem Monat vom Statistischen Bundesamt.

Dazu gehöre beispielsweise das Fehlen offizieller Dokumente wie eines Ausweises oder einer Geburtsurkunde. Aber auch Geschlechterdiskriminierung könne Staatenlosigkeit begründen. „In einigen Ländern der Welt können beispielsweise Frauen ihre Staatsangehörigkeit nicht an ihr Kind weitergeben“, hieß es vom Bundesamt. „Erkennt der Vater die Vaterschaft nicht an oder ist der Vater unbekannt, wird das Kind staatenlos.“

„In den Jahren 2005 bis 2013 hatte sich die Zahl der Personen mit anerkannter Staatenlosigkeit in Deutschland stets zwischen 13.000 und 14.000 bewegt“, erklärten die Statistiker. „Mit dem Einsetzen der starken Fluchtmigration ab 2014 verdoppelte sie sich dann bis zum Jahresende 2022.“ Ende vergangenen Jahres lag diese Zahl bundesweit bei rund 29.500.