Magdeburg - Die Zahl der Selbsthilfegruppen ist in Sachsen-Anhalt konstant bei etwa 1200 geblieben. „Es existieren kleinere Gruppen mit 6 bis 8 Personen, andere kommen auf 20 oder sogar mehr Beteiligte“, erklärte die Referentin für Gesundheit und Selbsthilfe beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Sachsen-Anhalt, Romy Kauß. Einige lang bestehende Selbsthilfegruppen lösten sich auf, etwa wegen Überalterung, Krankheit, Tod oder wenn eine neue Leitung nicht funktionierte. Dem gegenüber stünden viele Neugründungen.

„Insbesondere im Spektrum der psychischen Erkrankungen entstehen zahlreiche neue Gruppen“, sagte Kauß. Auch Themen wie Diabetes, Krebs, Long Covid und Post Covid, Sucht sowie pflegende Angehörige würden verstärkt nachgefragt. Das gelte auch für eher soziale Themen wie Trauer, Mobbing, Einsamkeit und Trennung.

Die Selbsthilfegruppen seien kostenfrei, niedrigschwellig und ohne Antrag nutzbar. Das mache das Angebot für viele Menschen attraktiv. Die Betroffenen hätten mit den Gruppen das Gefühl, nicht mehr allein zu sein, sie könnten über ihre Probleme sprechen und von den Erfahrungen anderer profitieren.

In einigen Selbsthilfegruppen gebe es separate Ansprechpartner für die „Junge Selbsthilfe“. „Oftmals möchten jüngere Menschen in altershomogenen Gruppen zusammenkommen. Es gibt also auch Angebote für die Zielgruppe 18 bis 40 Jahre. Leider noch nicht so viele und nicht flächendeckend“, erklärte Kauß weiter. Viele suchten den Kontakt und Austausch übers Internet, bei manchen entstehe daraus dann der Wunsch sich persönlich zu treffen.

Kauß geht davon aus, dass der Bedarf und das Interesse am Thema Selbsthilfe weiter steigen werden. „Selbsthilfe ist in der Gesellschaft angekommen und wird auch im ländlichen Raum intensiv nachgefragt.“ Hier brauche es dringend Angebote für nicht-mobile Menschen. Das betreffe etwa pflegende Angehörige, die oft überlastet seien. Sie könnten meist nicht zu einem Treffen der Gruppen kommen, weil im ländlichen Raum der Fahrtweg schon viel Zeit in Anspruch nehme. Dabei sei der Bedarf „ganz, ganz groß“, sagte Kauß. Aus ihrer Sicht braucht es mehr Anlaufpunkte in der Fläche.

Die Krankenkassen haben die Selbsthilfe in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr mit rund 1,4 Millionen Euro gefördert, wie die AOK auf Nachfrage mitteilte. Sie hat derzeit die Federführung für die Arge Selbsthilfeförderung der Gesetzlichen Krankenversicherung im Land. Rund eine halbe Million Euro sei für die Selbsthilfegruppen direkt bestimmt gewesen, gut 515.000 Euro für Organisationen zur Selbsthilfe und etwa 432.000 Euro für die Selbsthilfekontaktstellen, die Anlaufstellen in den Landkreisen und kreisfreien Städten sind. Die AOK habe neben der Pauschalförderung konkrete Angebote wie Vorträge oder Ausflüge mit weiteren 250.000 Euro unterstützt. Zudem bietet sie Leitern und Vertretern der Gruppen Weiterbildungen an.

Der Anteil der Fördergelder für Selbsthilfegruppen könnte laut AOK in diesem Jahr wieder deutlich größer sein. Es habe 2021 einen Einbruch gegeben, weil die Gruppen coronabedingt nicht stattfanden und die Arbeit etwas in Stillstand geraten sei. Die Förderanträge zeigten wieder einen Aufwärtstrend. Die Zahl der Selbsthilfegruppen habe insbesondere bei den Themen Depression und Long Covid zugenommen.