Halle - Der Schweinebestand ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren um knapp ein Viertel zurückgegangen. Am 3. November 2024 wurden in dem Bundesland über 945.000 Schweine gehalten, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das seien über 300.000 Tiere oder rund 24 Prozent weniger als 2014. Im Vergleich zu 2023 sank die Zahl um 26.500 (2,7 Prozent).

Die Zahl der schweinehaltenden Betriebe ging seit 2014 ebenfalls um 80 Betriebe (rund 35 Prozent) auf 150 Betriebe zurück. Im Vergleich zu 2023 blieb die Zahl konstant. Während 2014 ein Betrieb im Schnitt 5.300 Schweine hielt, waren es 10 Jahre später 6.200 Schweine pro Betrieb. Betriebe mit 5.000 und mehr Schweinen hielten 803.900 Tiere, was 85 Prozent des Schweinebestands entsprach, wie es hieß.