Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Thüringen gestiegen

Erfurt - Die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche in Thüringen ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Mittwoch mit. Demnach stieg die Zahl der abgebrochenen Schwangerschaften voriges Jahr auf insgesamt 3075. Im Vergleich zu 2021 bedeutet das einen Anstieg von acht Prozent, konkret also 229 Abtreibungen mehr. Von den betroffenen Frauen besaßen 3034 einen Thüringer Wohnsitz. Davon waren den Angaben zufolge 95 Frauen im Jahr 2022 unter 18 Jahre alt.

Bundesweit stieg die Zahl im Jahr 2022 mit insgesamt 103.927 Abbrüchen um 9,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.