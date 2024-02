Halle - Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt ist leicht gestiegen. Im aktuellen Schuljahr liege sie bei 210 738 und damit 1,1 Prozent höher als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Damit habe sich der starke Anstieg der Schülerzahlen aus dem Vorjahr 2022/23 um 3,8 Prozent beziehungsweise 7638 Schülerinnen und Schüler deutlich verringert. Damals waren viele vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche hinzugekommen. Der Anteil von Schülern mit ausländischer Staatsangehörigkeit liegt den Angaben zufolge aktuell bei 10,2 Prozent, unter ihnen sind viele Syrer, Ukrainer und Afghanen.