Zahl der Kfz-Zulassungen in Sachsen-Anhalt kaum gestiegen

Halle (Saale) - Zu Beginn des Jahres ist die Zahl der Kfz-Zulassungen in Sachsen-Anhalt kaum gestiegen. Zum Stichtag 1. Januar 2023 waren 1 508 204 Fahrzeuge für den Straßenverkehr zugelassen, teilte das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Das waren 4835 und damit 0,3 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr.

Den Großteil der zugelassenen Fahrzeuge bildeten demnach Pkw mit rund 80 Prozent. Das waren 0,2 Prozent weniger als im Jahr 2022. Einen Zuwachs gab es währenddessen bei den 118.587 zugelassenen Lkw (plus 1,7 Prozent), den 106.609 Krafträdern (plus 3,9 Prozent) und den 2384 Bussen (plus 4,5 Prozent).

Rund zwei Drittel der für den Verkehr zugelassenen Pkw waren laut Statistikamt Benziner, 27,6 Prozent waren Dieselfahrzeuge. Nur rund ein Prozent aller Pkw waren demnach E-Autos (11 955 Autos) - 66,7 mehr als noch im Vorjahr. Hybridautos hatten einen Anteil von 3,5 Prozent. Etwa jedes dritte Auto war in Sachsen-Anhalt den Angaben zufolge auf eine Fahrzeughalterin zugelassen.