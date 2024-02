In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr weniger Gewerbe angemeldet als im Vorjahr. Bei den Anmeldungen lag der Kfz-Bereich vorn.

Ein Monteur wechselt an einem Fahrzeug Reifen.

Potsdam - In Brandenburg sind im vergangenen Jahr etwas weniger Gewerbe angemeldet worden als im Jahr zuvor. Knapp 17.900 Gewerbeanmeldungen wurden 2023 in den Brandenburger Gewerbeämtern registriert, knapp 240 weniger als im Jahr zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Demnach sank zugleich die Zahl der Abmeldungen im vergangenen Jahr um rund 310 auf etwa 15.800.

Nach Angaben der Statistiker waren 78 Prozent der angemeldeten Gewerbe Neugründungen. Rund 80 Prozent der abgemeldeten Betriebe gaben ihre Tätigkeit vollständig auf. Mit rund 4.060 An- und 3.580 Abmeldungen wurden im Wirtschaftsabschnitt „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ die meisten Meldungen registriert, wie es hieß.