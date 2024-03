2023 wurden im Freistaat mehr Gewerbe an- als abgemeldet. Ein Wirtschaftsbereich war besonders stark vertreten.

Zahl der Gewerbe in Sachsen 2023 um 1154 gestiegen

Eine Kassiererin gibt einer Kundin Wechselgeld an der Kasse eines Supermarktes.

Dresden - Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Gewerbe in Sachsen um 1154 angestiegen. 2023 seien insgesamt 26.445 Gewerbeanmeldungen sowie 25.291 Gewerbeabmeldungen registriert worden, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Demnach standen 100 Anmeldungen fast 96 Abmeldungen gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 1,1 Prozent mehr Gewerbe angemeldet. Bei den Abmeldungen gab es einen Zuwachs von 4,7 Prozent.

Als Wirtschaftsbereich am stärksten vertreten war mit 4917 angemeldeten Gewerben der Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen). Hier gab es auch die meisten Abmeldungen (4515). Gut drei Viertel der Anmeldungen betrafen Einzelunternehmen, von denen 36 Prozent von Frauen und 64 Prozent von Männern getätigt wurden. In Leipzig gab es sachsenweit die meisten An- und Abmeldungen (5263 bzw. 4312), gefolgt von Dresden (3948 bzw. 3571) und dem Landkreis Görlitz (2106 bzw. 2275).