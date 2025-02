Nach der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Gasthörer an den Hochschulen wieder. In diesem Wintersemester ging es jedoch erstmals wieder nach unten. Auffällig ist die große Altersspanne.

Kamenz - Die Zahl der Gasthörer an den Hochschulen in Sachsen ist das erste Mal seit drei Jahren wieder rückläufig. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, meldeten die Hochschulen zum Wintersemester 2024/2025 insgesamt 828 Gasthörerinnen und Gasthörer. Dies seien knapp zehn Prozent weniger gewesen als im Vorjahr. Zuvor war seit Ende der Corona-Pandemie ein regelmäßiger Anstieg zu verzeichnen gewesen. An das Niveau aus dem Wintersemester 2019/2020, als 1.347 Gasthörer an den Hochschulen verzeichnet wurden, sei man seitdem jedoch nicht mehr herangekommen. Den Angaben zufolge war der älteste Gasthörer 88 Jahre alt, der jüngste Gasthörer war 15 Jahre.