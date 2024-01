Zahl der Erwerbspersonen in Thüringen sinkt deutlich

Erfurt - Die Zahl der Erwerbspersonen in Thüringen wird laut einer Prognose bis zum Jahr 2042 deutlich sinken. Das geht aus Berechnungen des Thüringer Landesamtes für Statistik am Montag hervor. Verglichen mit 2021/2022 werde es künftig etwa 149.000 Erwerbspersonen weniger geben - ein Rückgang von rund 14 Prozent. Die Vorhersage basiert dabei auf Vorausberechnungen zum Bevölkerungsrückgang und einer Veränderung der Altersstruktur. Eine stärkere Zuwanderung könnte die prognostizierte Entwicklung abmildern.

Am stärksten sei der Rückgang bei den Erwerbspersonen im Alter von 55 bis 64 Jahren zu erwarten (minus 24 Prozent). Dennoch entwickeln sich die einzelnen Altersgruppen laut Statistikamt unterschiedlich. So werde in der Gruppe der 15- bis 24-Jährigen ein Zuwachs um 1,9 Prozent erwartet, während die Zahl der 25- bis 34-Jährigen sogar um 4,3 Prozent wachse.

In den Jahren 2021 und 2022 gab es in Thüringen nach Angaben des Statistikamtes im Durchschnitt rund eine Million Erwerbspersonen: 96,3 Prozent und damit der Großteil von ihnen sei erwerbstätig gewesen, während 3,7 Prozent erwerbslos waren. Das entsprach demnach einer Erwerbsquote von 57,5 Prozent. Bei den Männern lag diese Quote mit 62,5 Prozent deutlich höher als bei den Frauen (52,6 Prozent).