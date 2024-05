Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Elektroautos deutlich angestiegen. Allerdings machen Autos mit reinem Elektroantrieb immer noch einen nur sehr geringen Anteil an der Gesamtzahl der Autos aus, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Elektroautos um 37 Prozent angestiegen. Zum 1. Januar seien insgesamt 16.402 E-Autos in Sachsen-Anhalt angemeldet gewesen. Bei insgesamt mehr als 1,5 Millionen zugelassenen Fahrzeugen machen E-Autos aber nur einen Anteil von 1,3 Prozent aus. Bei rund zwei Dritteln handelt es sich den Angaben zufolge um Benziner, ein knappes Drittel waren Dieselfahrzeuge.