Die Grundschulen in Sachsen-Anhalt verzeichnen in diesem Schuljahr weniger Schulanfänger. Mehr Zulauf gab es lediglich bei den Förderschulen.

Zahl der Einschulungen in Sachsen-Anhalt sinkt leicht

Magdeburg/Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Schulanfänger leicht gesunken. Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 wurden im Land 19.392 Kinder eingeschult, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Das waren 417 beziehungsweise 2,1 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor.

Im Schuljahr 2012/13 lag die Zahl der Schulanfänger noch bei 16.431, bis zum letzten Schuljahr stieg sie nahezu jährlich an. Im aktuellen Schuljahr starteten 18.600 Kinder (-462) ihre Schullaufbahn an einer Grundschule und 117 (-3) an einer Freien Waldorfschule. Lediglich Förderschulen verzeichnen mit insgesamt 675 (+48) Erstklässlern mehr Einschulungen.