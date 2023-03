Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es immer weniger Diebstähle. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 52.736 Diebstähle registriert und damit rund 650 weniger als im Jahr 2021, wie aus der am Dienstag in Magdeburg vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 waren es fast 10.000 weniger. Diebstähle machen den Angaben zufolge mit 29,6 Prozent den größten Anteil aller Straftaten im Land aus. Insgesamt erfasste die Polizei im vorigen Jahr 178.450 Straftaten. Das waren knapp 8000 mehr als ein Jahr zuvor. 2021 hatte die Gesamtzahl der Straftaten allerdings so niedrig gelegen wie seit 1992 nicht.