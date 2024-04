Halle - Die Zahl der Deutschlandstipendien für begabte und leistungsstarke Studierende hat in Sachsen-Anhalt einen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr erhielten 552 Frauen und Männer diese Unterstützung, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Im Vorjahr seien es 534 Stipendien gewesen. Das Deutschlandstipendium gibt es seit 2011. Es ist mit monatlich 300 Euro verbunden, die je zur Hälfte von privaten Mittelgebern und dem Bund finanziert werden. Das entsprechende Gesetz sieht den Angaben zufolge acht Prozent der Studierenden einer Hochschule als Höchstgrenze vor. Landesweit wurde bei etwa 58.300 Studierenden zuletzt eine Quote von einem Prozent erreicht.