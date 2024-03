Berlin/Dresden - In Sachsen gibt es momentan so viele Bundespolizisten wie schon lange nicht mehr. Zahlen aus dem Bundesinnenministerium dazu machte am Montag der Dresdner Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst (FDP) publik. Demnach sind derzeit 3045 Beamte dauerhaft im Freistaat im Einsatz. 2018 waren es 2863, in den folgenden Jahren schwankte die Zahl, seit 2021 gab es einen jährlichen Zuwachs.

„Es ist erfreulich, dass unter der aktuellen Bundesregierung die Zahl der dauerhaft eingesetzten Bundespolizisten in Sachsen erhöht wurde. Die Sicherheitslage im Freistaat wird auch durch die beiden Außengrenzen beeinflusst“, sagte Herbst. Die größere Zahl von Bundespolizisten ermögliche ein wirksameres Vorgehen gegen Schleuser und illegale Migration sowie grenzüberschreitenden Drogenhandel.