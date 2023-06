Magdeburg - Zum vierten Mal in Folge ist in Sachsen-Anhalt die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst angestiegen. 2022 waren 2055 Beschäftigte mehr als im Vorjahr im Staatsdienst tätig - das ist ein Anstieg von 1,9 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Insgesamt seien in Sachsen-Anhalt 113.000 Personen (Stand 30.06 2022) im öffentlichen Dienst tätig gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg demnach die Zahl der Beschäftigten im vergangenen Jahr in den Kernhaushalten der Kommunen (+665) und des Landes (+225). Rechtlich selbstständige Einrichtungen unter Landesaufsicht hätten einen Anstieg von 1220 Beschäftigten vorzuweisen.

2022 waren den Angaben nach die Hälfte der Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Landesbereich (62.300) tätig. Der kommunale Bereich zählte außerdem 48.150 Personen. Zum Landesbereich und dem kommunalen Bereich gehören die jeweiligen Kernhaushalte, die Landesbetriebe und kommunalen Betriebe.

Im öffentlichen Dienst betrage der Frauenanteil unter den Beschäftigten 64,6 Prozent. Der Altersdurchschnitt aller Beschäftigten belaufe sich zur Jahresmitte 2022 auf 46,1 Jahre.