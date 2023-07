Jena/Erfurt - Die Anzahl der Baföganträge ist in Thüringen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. „2022 sind über 20.000 Baföganträge und damit fast doppelt so viele Anträge wie noch vor drei Jahren gestellt worden“, erklärt die Sprecherin des Studierendenwerks Thüringen, Rebecca Heuschkel. Das Studierendenwerk habe sein Personal deutlich aufstocken müssen, um der Nachfrage gerecht zu werden. Grund sei vor allem die Verlegung des Sitzes der Internationalen Hochschule (IU) nach Thüringen im Jahr 2019. Die Zahl der gestellten Anträge im Rahmen der IU sei weiter steigend. Ohne den Anteil der Fernuniversität gerechnet seien die Bafögantragszahlen im Freistaat aber sogar leicht rückläufig, so Heuschkel.

Über die tatsächliche Wartezeit auf einen Bescheid zum Bafög konnte das Studierendenwerk keine Angaben machen. Die Bearbeitungszeit sei vom jeweiligen Fall abhängig und könne dadurch unterschiedlich lange dauern. In 2022 wurden dem Studierendenwerk zufolge im Rahmen des Bafög in Thüringen insgesamt rund 92 Millionen Euro an knapp 15.500 Studierende ausgezahlt. Dem Landesamt für Statistik zufolge waren im Wintersemester 2020/21 an den Thüringer Hochschulen insgesamt 124 918 Studierende eingeschrieben. Etwa 75 000 davon entfielen auf die IU, die offiziell größte deutsche Hochschule.

Über das Bafög können Studierende finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten, um ihre Ausbildung zu finanzieren.