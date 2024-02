Zahl der Bäckereien in Sachsen sinkt

Leipzig - Immer mehr Backstuben in Sachsen schließen ihre Türen. Seit Jahren sinke die Zahl der Betriebe im Bäckerhandwerk tendenziell, wie Hagen Reißmann, Sprecher der Handwerkskammer zu Leipzig, sagte. Nach Angaben der Kammern in Leipzig, Chemnitz und Dresden ist die Zahl der Bäckereien in den vergangenen zehn Jahren um 270 zurückgegangen.

Besonders der Kammerbezirk Chemnitz hat Federn gelassen. 40 Bäckereien weniger brachte hier die Zeit zwischen 2020 und 2023. Kostendruck und fehlende Unternehmensnachfolger könnten einige der Gründe sein, erklärte Reißmann.

Jüngst sorgten Schlagzeilen über die insolvente Stangengrüner Mühlenbäckerei aus Lengenfeld im Vogtlandkreis für Aufsehen. Das Unternehmen mit mehr als 90 Filialen vom Vogtland bis nach Leipzig und um die 600 Mitarbeiter soll aber fortgeführt werden.