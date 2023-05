In Niedersachsen sind binnen eines Jahrzehnts weniger deutlich Ausbildungsverträge geschlossen worden. Neben der dualen Berufsausbildung war ein zweiter Bereich der Ausbildung rückläufig. In Bremen ging lediglich die duale Ausbildung zurück.

Gütersloh/Hannover - In Niedersachsen sind 2021 weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als ein Jahrzehnt zuvor. Das hat auch damit zu tun, dass 2011 besonders viele Ausbildungsverträge unterschrieben wurden – vermutlich aufgrund des doppelten Abiturjahrgangs: Daher wurden 2021 mit 68.800 rund 18.000 Ausbildungsverträge weniger unterzeichnet als noch 2011. Das entspricht einem Rückgang um rund 20 Prozent (im Bund: -12,5).

Dies hat das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS) für die Bertelsmann Stiftung ermittelt. Der Rückgang bei den Ausbildungsverträgen betrifft sowohl die duale Ausbildung (-20 Prozent; Bund: -18) als auch die schulische (-21 Prozent; Bund: +1). Bei der dualen Ausbildung werden die Azubis sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule ausgebildet.

In Bremen ist die Zahl der abgeschlossenen dualen und schulischen Ausbildungsverträge zwar mit 7200 im Jahr 2021 um rund 700 Ausbildungsverträge niedriger als noch 2011; allerdings ist das Niveau seit 2014 relativ stabil beziehungsweise leicht wachsend, wie es heißt. Die Eckwerte 2011 und 2021 entsprechen einem Rückgang von knapp 8 Prozent. Der Rückgang betrifft allein die duale Ausbildung (-16 Prozent). Die schulische Ausbildung konnte hingegen ein Plus von 20 Prozent verzeichnen.

„In vielen Bundesländern konnte der Zuwachs der schulischen Ausbildung den Rückgang der dualen Ausbildungsverhältnisse etwas ausgleichen, vereinzelt sogar kompensieren“, sagte Dieter Dohmen, Direktor des FiBS und Autor der Studie laut Mitteilung. „Angesichts des Fachkräftemangels brauchen allerdings beide Ausbildungsbereiche Nachwuchs. Deshalb muss es darum gehen, wieder deutlich mehr junge Menschen in Ausbildung zu bringen, sowohl in die schulische als auch in die duale.“ Das Ziel sollte es sein, möglichst alle Schulabgängerinnen und -abghänger in Ausbildung zu bringen.