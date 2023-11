Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen leicht zurückgegangen

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Niedersachsen im Oktober erneut leicht gesunken. Nach Mitteilung der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen vom Donnerstag waren im vergangenen Monat 249 694 Menschen arbeitslos gemeldet. Das war ein Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sei damit zum September um 0,1 Punkte auf 5,6 Prozent zurückgegangen. Allerdings stieg die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent. Um den zunehmenden Bedarf an Arbeits- und Fachkräften zu decken, sei die Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt eine zentrale Aufgabe, hieß es. Der Stichtag für die Zahlen war der 12. Oktober.