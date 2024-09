In Niedersachsen waren im September weniger Menschen ohne Job als im August. Im Vergleich zum Vorjahr sieht es aber anders aus.

Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen geht leicht zurück

Hannover - Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im September im Vergleich zum August gut 6.100 auf rund 261.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote sei um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent zurückgegangen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 5,7 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. September vorlag.