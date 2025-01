Zu Beginn des neuen Jahres sind in Brandenburg mehr Menschen arbeitslos als noch im Dezember. Auch im Jahresvergleich steht ein Plus.

Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg steigt

Im Januar waren in Brandenburg 88.875 Menschen arbeitslos. (Archivbild)

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist im Januar im Vergleich zum Vormonat um 5.362 auf 88.875 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote habe um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent zugenommen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,4 Prozent. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Januar vorlag.