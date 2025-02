Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist stabil

Bei der Zahl der Arbeitslosen gibt es in Brandenburg nur wenig Bewegung. (Archivbild)

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg hat im Februar bei 88.923 Menschen gelegen. Das waren 48 Personen beziehungsweise 0,1 Prozent mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Die Arbeitslosenquote habe stabil 6,6 Prozent betragen. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,4 Prozent.

„Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen ist die Gruppe von Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung“, sagte die Chefin der Regionaldirektion Ramona Schröder. „Es ist für die "Generation Schulabgang" daher wichtig, einen passenden Ausbildungsplatz zu finden.“