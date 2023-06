Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg gestiegen

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg ist aufgrund der schwächelnden Konjunktur und wegen ukrainischer Geflüchteter im Juni gestiegen. 76.784 Frauen und Männer waren im Juni arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte. Das waren demnach 390 Menschen zwar weniger als im Mai, aber 4768 mehr als im Juni des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,8 Prozent und damit um 0,4 Punkte höher als im Vorjahresmonat.

„Viele Ukrainerinnen und Ukrainer schließen gerade ihre Sprachkurse ab und stehen dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg zur Verfügung“, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Ramona Schröder, am Freitag mit. Auch das sei ein Grund für die gestiegene Arbeitslosigkeit. „Wir arbeiten weiter mit den Menschen aus der Ukraine daran, sie möglichst schnell und gemäß ihrer Qualifikationen in Arbeit zu bringen.“

Der Bedarf an Arbeitskräften bleibt auch in Brandenburg hoch: Den Arbeitsagenturen und Jobcentern wurden den Angaben zufolge im Juni mehr als 4700 neue Arbeitsstellen gemeldet. Das waren demnach rund 520 mehr als im Mai.