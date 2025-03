In Brandenburg gibt es erste Anzeichen einer Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt allerdings nur im Vergleich zum Vormonat.

Zahl der Arbeitslosen in Brandenburg geht zurück

Die Arbeitslosigkeit in Brandenburg ist im März im Vergleich zum Vormonat gesunken.

Berlin - In Brandenburg ist die Arbeitslosigkeit im März im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. 87.636 Menschen waren in dem Bundesland arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Das waren 1.287 Arbeitslose weniger als im Februar, aber 4.184 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,5 Prozent - 0,2 Punkte über dem Niveau des Vorjahres-März sowie 0,1 Punkte unter dem des Vormonats.