Halle - Die Zahl der Apotheken in Sachsen-Anhalt geht weiter zurück. Zum Ende des vergangenen Jahres gab es nach Angaben des Statistischen Landesamtes 568 öffentliche Apotheken in Sachsen-Anhalt. Den Höchststand verzeichnete das Landesamt im Jahr 2011 mit 619 Apotheken. Seitdem reduziere sich die Zahl der Apotheken schrittweise, hieß es in einer Mitteilung am Montag. Rein rechnerisch versorge eine Apotheke demnach 3850 Menschen.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apotheker hatte im April auch bundesweit den niedrigsten Stand an Apotheken seit 40 Jahren vermeldet. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen sprach damals allerdings davon, dass es einen Konzentrationsprozess auf größere Apotheken mit mehr Personal gebe. Am kommenden Mittwoch sollen viele Apotheken wegen eines „Protesttages“ geschlossen bleiben.