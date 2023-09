Erfurt - Die Zahl älterer Menschen in Thüringen ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Verglichen mit 2012 waren es im Jahr 2022 63.000 Menschen mehr, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag aus Anlass des Internationalen Tages der älteren Menschen am 1. Oktober mitteilte. Das entspricht einem Plus von 13,2 Prozent.

Insgesamt lebten 2022 in Thüringen im Jahresdurchschnitt 2,1 Millionen Menschen, 544.000 davon waren mindestens 65 Jahre alt. Berechnungen zufolge wird diese Zahl in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um weitere 55.000 zunehmen und dann wieder etwas sinken.

Laut der Statistik leben 180.000 Seniorinnen und Senioren allein, das sei etwa jede oder jeder Dritte. Die Zahl der älteren Alleinlebenden sei damit seit 2012 um 23.000 gestiegen. Der Anteil der Frauen bei den über 64-Jährigen liegt bei 56,2 Prozent (306.000). Zum Vergleich: In der Gesamtbevölkerung sind es 50,5 Prozent.

Rund 34.000 Menschen ab 65 Jahren - und somit 6,3 Prozent aller Älteren - waren 2022 noch erwerbstätig. Damit sei deren Zahl seit 2012 um 18.000 oder 3,1 Prozentpunkte gestiegen, so das Landesamt. 60,8 Prozent gaben an, ihren Lebensunterhalt trotz der Erwerbstätigkeit überwiegend von der Rente oder der Pension zu bestreiten. 37,8 Prozent bestritten ihren Lebensunterhalt überwiegend aus der Erwerbstätigkeit. Weitere Ältere hatten zusätzliche Einkünften aus anderen Quellen wie etwa Vermietungen.