Ein Lkw verliert auf mehreren Kilometern der Autobahn flüssige Ladung. Erst am Freitag ist die Reinigung abgeschlossen. Nun ist die Strecke wieder frei -allerdings mit Einschränkungen.

Eilsleben - Nach der aufwendigen Reinigung einer rund 15 Kilometer langen Silikat-Harz-Verschmutzung ist die Autobahn 2 in Richtung Berlin wieder vollständig befahrbar. Die Sperrung der rechten Fahrspur zwischen Eilsleben und Irxleben sei am Freitagmittag aufgehoben worden, teilte die Autobahn GmbH mit. Bereits am Donnerstag waren die linke und die mittlere Spur wieder freigegeben worden.

Damit sind alle drei Fahrspuren in Richtung Berlin wieder frei. In dem betroffenen Abschnitt gilt allerdings weiterhin eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometern pro Stunde, da die Polizei noch Kontrollfahrten durchführt.

Ein mit Silikat-Harz beladener Lastwagen hatte am Mittwoch etwa 1.000 Liter der flüssigen Ladung verloren. Zwei Container waren beschädigt worden, die zähe Substanz verteilte sich auf mehreren Kilometern der Fahrbahn. Die A2 musste zeitweise voll gesperrt werden. Laut Polizei ist das Harz nicht giftig.