Neubrandenburg - Das Brigitte-Reimann-Literaturhaus in Neubrandenburg bekommt eine neue Leiterin. Sie heißt Yvonne Klomke, und wird ab April die bisherige Leiterin Erika Becker ablösen, wie der Verein Literaturzentrum Neubrandenburg am Freitag mitteilte. Die Stelle hatte der Verein ausgeschrieben, zuletzt waren noch vier Kandidaten im Rennen. Klomke ist langjähriges Mitglied des Vereins, hat in Potsdam Germanistische Literaturwissenschaft, Anglistik, Amerikanistik und Neuere Geschichte studiert und arbeitet an der Technischen Hochschule Wildau bei Berlin.

Mit ihrer fachlichen Ausbildung und ihren beruflichen Erfahrungen bringe sie beste Voraussetzungen mit, um die Arbeit in den Archiven des Literaturzentrums als auch das Programm des Brigitte-Reimann-Literaturhauses mit neuen Impulsen zu bereichern, hieß es. Becker geht aus Altersgründen in den Ruhestand.

Die Schriftstellerin Reimann (1933-1973) wird zu den bekanntesten und kritischsten Autorinnen und Autoren in Ostdeutschland gezählt. Sie lebte in Burg (Sachsen-Anhalt), Hoyerswerda (Sachsen) und Neubrandenburg. Reimanns bekanntester Roman ist „Franziska Linkerhand“. Das Literaturhaus ist ein Neubau auf dem Grundstück, auf dem die Autorin zuletzt lebte. Das Haus gilt seit der Eröffnung 1999 als kultureller Begegnungsort, wo Lesungen stattfinden und unter anderem Nachlässe bekannter Autoren - etwa von Reimann, Siegfried Pitschmann (1930-2002), Rudi Strahl (1931-2001) und Helmut Sakowski (1924-2005) lagern.

Das Literaturzentrum wurde 1971 gegründet und betreibt das Literaturhaus mit Hilfe der Stadt und des Landes MV. Das Zentrum leitet zudem das Archiv des Dichters Hans Fallada (1893-1947) („Kleiner Mann - was nun? “) in Carwitz bei Feldberg.