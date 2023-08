Yak-Nachwuchs im Bergzoo in Halle

Halle - Der Bergzoo in Halle darf sich über Nachwuchs freuen. Bei den Yaks sei am 5. August ein männliches Kälbchen zur Welt gekommen, sagte eine Sprecherin des Zoos am Donnerstag. Das Jungtier habe den Namen Breakfast bekommen. Ausgesucht habe ihn der Pfleger, der den Nachwuchs zuerst gefunden hatte.

Die Eltern von Breakfast heißen Bert und Jule, so die Zoo-Sprecherin. Insgesamt seien im Bergzoo nun sechs Yaks zuhause. Breakfast hat einen einjährigen Bruder mit dem Namen Gorki und eine Halbschwester namens Irma, die ebenfalls ein Jahr alt ist.

Besucherinnen und Besucher können die Gebirgstiere - auch Breakfast - nun alle zusammen sehen, sagte die Sprecherin. Sie seien das ganze Jahr über draußen. Bei schlechtem Wetter versteckten sie sich unter einem Unterstand.